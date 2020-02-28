Попович забил первый гол в РПЛ в 2020 году (видео) Словенец забил своей бывшей команде.

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 20-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» на «Самара Арене».

На 42-й минуте 30-летний словенец добил мяч в ворота после удара хорвата Деяна Радоньича.

Отметим, что Попович проводит первый матч за «Крылья Советов». Он перешел в команду в зимнее трансферное окно. При этом в 2017-2019 годах полузащитник выступал в России за «Оренбург».

Добавим, что с 23-й минуты «Крылья Советов» играют в меньшинстве после удаления серба Срджана Мияйловича. После этого еще один бывший игрок «Оренбурга» – голкипер Евгений Фролов – отразил пенальти от форварда Джордже Деспотовича.

Гол Поповича стал первым в РПЛ после возобновления чемпионата.