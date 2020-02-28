«Бавария» запретила игрокам давать автографы и делать селфи с болельщиками Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского гранда.

Игроки «Баварии» временно отказались от раздачи автографов и селфи с болельщиками.

Такое решение принял руководитель медицинского департамента команды Роланд Шмидт на фоне проблем с коронавирусом.

«Мы просим наших болельщиков, посещающих тренировки и матчи, отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в сообщении «Баварии».

Следующий матч чемпион Германии проведет 29 февраля. В этот день команде предстоит гостевой поединок против «Хоффенхайма».