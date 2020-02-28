«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в первом матче РПЛ в 2020 году (видео) - Советский спорт
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28 февраля 2020 20:27ФутболЛипкин Антон

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в первом матче РПЛ в 2020 году (видео)

С 23-й минуты самарцы играли в меньшистве.

«Крылья Советов» и «Оренбург» завершили вничью (1:1) матч 20-го тура премьер-лиги на стадионе «Самара Арена».

На 42-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович. 30-летний словенец, ранее выступавший за «Оренбург», добил мяч в ворота после удара хорвата Деяна Радоньича. Отметим, что Попович перешел в команду в зимнее трансферное окно.

В это время «Крылья Советов» уже играли вдесятером. На 23-й минуте главный судья Виталий Мешков после видеопросмотра удалил полузащитника Срджана Мияйловича, который в штрафной площади хозяев нарушил правила на новичке «Оренбурга» Мамаду Силле. Решивший исполнить пенальти Джордже Деспотович не смог переиграть голкипера Евгения Фролова, который также раньше выступал за «Оренбург».

Гости отыгрались на предпоследней минуте второго тайма: португалец Рикарду Алвеш не позволил самарцам одержать победу в меньшинстве.

Таким образом, «Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию, которая теперь составляет семь матчей: две ничьих и пять поражений.

«Оренбург» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» стало 19 очков, команда сравнялась с «Рубином» и «Ахматом» и теперь занимает 14-е место, отправив грозненцев в зону вылета.

В 21-м туре 7 марта «Оренбург» примет «Арсенал», а на следующий день «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Рубином».

РПЛ
20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» (Оренбург) – 1:1 (1:0)
Гол: Попович, 42 – Алвеш, 89.
Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).

«Крылья Советов»: Фролов, Мияйлович, Карпов, Чернов, Зеффан, Тимофеев, Антон (к) (Гацкан, 79), Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 83), Попович (Лысцов, 90), Радоньич.

«Оренбург»: Довбня, Малых (к), Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат (Чуканов, 66), Алвеш, Силла (Фамейе, 66), Деспотович.

Предупреждения: Попович, 59 – Куат, 31. Малых, 40. Деспотович, 73. Радакович, 90+1. Сиваков, 90+2.
Удаление: Мияйлович, 23.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).
VAR: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Самара. «Самара Арена».

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