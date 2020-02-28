Серхио Рамос: Победить «Барселону» – всегда счастье

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамс дал комментарий перед дерби с «Барселоной» в 26-м туре чемпионата Испании.
«Победить такую команду – счастье. Успех в этой игре поможет нам, а также сыграет ключевую роль в розыгрыше чемпионства.
Месси? Он один из лучших футболистов мира, но я надеюсь, что 1 марта будет не его день. Если он не проявит себя, значит, мы справились с задачей», – цитирует Рамоса L’Équipe.
Напомним, матч «Реал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта и стартует в 23.00 мск.
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