Серхио Рамос: Победить «Барселону» – всегда счастье Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамс дал комментарий перед дерби с «Барселоной» в 26-м туре чемпионата Испании.

«Победить такую команду – счастье. Успех в этой игре поможет нам, а также сыграет ключевую роль в розыгрыше чемпионства.

Месси? Он один из лучших футболистов мира, но я надеюсь, что 1 марта будет не его день. Если он не проявит себя, значит, мы справились с задачей», – цитирует Рамоса L’Équipe.

Напомним, матч «Реал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта и стартует в 23.00 мск.