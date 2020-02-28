Гол Холанда в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов В среду завершились первые матчи в рамках 1/8 финала главного клубного европейского турнира.

Пресс-служба УЕФА объявила о том, нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором лучшего гола по итогам первых встреч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что норвежский форвард в игре с парижанами отметился дублем. Лучшим был признан его второй гол, забитый на 77-й минуте в ворота голкипера соперников Кейлора Наваса. «Боруссия» победила дома со счетом 2:1.

Также в голосовании участвовали полузащитники «Аталанты» Йосип Иличич и Ремо Фройлер, забившие мячи в игре с «Валенсией» (4:1), а также точный удар форварда «Наполи» Дриса Мертенса против «Барселоны» (1:1).