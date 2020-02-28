Миодраг Божович: «Крыльям» нужно было забивать второй гол (видео)

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался об игре команды в матче 20-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» (1:1) на стадионе «Самара Арена».

«Это была очень сложная игра для нас, – приводит слова черногорца официальный сайт клуба. – Мы очень быстро оказались в меньшинстве. Тем не менее, у нас было достаточно моментов для взятия ворот. Нужно было забивать второй гол. Я думаю, что мы больше заслужили победу. Мне некого упрекнуть из своих игроков».

Напомним, на 23-й минуте главный судья матча Виталий Мешков показал красную карточку полузащитнику «Крыльев Советов» Срджану Мияйловичу. Несмотря на это, хозяева открыли счет в конце первого тайма, когда новичок команды Денис Попович добил мяч в ворота после удара Деяна Радоньича.

«Оренбургу» удалось отыграться только на 89-й минуте и остаться впереди самарцев в турнирной таблице.

«Оренбург» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» стало 19 очков.

В 21-м туре 8 марта «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Рубином».