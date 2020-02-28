«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы Перенесенная из-за штормового предупреждения ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» завершилась вничью 2:2.

В составе немецкого клуба дублем отметился португальский форвард Андре Силва (30-я и 83-я минуты), арендованный прошлым летом у «Милана». Австрийцы ответили забитыми мячами Андреаса Ульмера (10) и Жерома Онгюена (72). Отметим, что в первом матче немецкая команда победила со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Ади Хюттера вышли в 1/8 финала турнира, где встретятся с «Базелем».