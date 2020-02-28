Суарес – о продлении контракта с «Барселоной»: Все в руках клуба - Советский спорт
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28 февраля 2020 22:27ФутболГичунцев Артур

Суарес – о продлении контракта с «Барселоной»: Все в руках клуба

Уругваец выступает за каталонцев с 2014 года.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил свое положение на «Камп Ноу», отметив, что надеется продлить трудовое соглашение с клубом.

Ранее форвард получил травму колена и выбыл на длительный срок, а в СМИ сообщили, что руководство расстанется с ним летом 2020 года.

«Я счастлив в «Барселоне». То же самое касается моей семьи. Чувствую, что приношу пользу команде.

Конечно, я хочу продлить контракт, но все в руках клуба. В текущем соглашении у меня есть пункт, согласно которому, мне предложат новый договор, если я отыграю хотя бы 60% матчей в следующем сезоне», – цитирует Суареса RAC1.

В текущем сезоне 33-летний уругваец провел 23 матча, забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года.

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