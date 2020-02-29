Попович – о матче с «Оренбургом»: Тяжело было. 70 минут играли вдесятером Встреча прошла в Самаре.

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович высказался после ничейного матча с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Они пенальти не забили, потом мы вышли вперед. У нас еще были моменты, если бы реализовали, то выиграли бы. Тяжело было. 70 минут играли вдесятером. Но мы старались и выкладывались на 100 процентов. Показали характер. Нам каждое очко важно», – цитирует игрока Rusfootball.info.

«Оренбург» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» стало 19 очков, команда сравнялась с «Рубином» и «Ахматом» и теперь занимает 14-е место, отправив грозненцев в зону вылета.

В 21-м туре 7 марта «Оренбург» примет «Арсенал», а на следующий день «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Рубином».