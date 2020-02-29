«Марсель» Виллаш-Боаша одолел «Ним» благодаря хет-трику Бенедетто Португальский специалист известен в России по работе с «Зенитом».

Матч 27-го тура чемпионата Франции «Ним» – «Марсель» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе три мяча забил Дарио Бенедетто. У хозяев по голу забили Зинедин Ферхат и Лукаш Деу.

После этой встречи команда Андре Виллаш-Боаша занимает 2-е место в таблице, набрав 55 очков. На счету «Нима» – 27 очков и 18-я позиция.

Лига 1.

«Ним» – «Марсель» – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – 5 Ферхат, 1:1 – 10 Бенедетто, 1:2 – 36 Бенедетто, 1:3 – 68 Бенедетто, 2:3 – 90 До.

«Ним»: Бернардони, Ландр, Мартинес, Паки, Ферхат, Сарр, Филиппото (Коне, 69), Фомба (До, 69), Бенрау, Рипар, Ру.

«Марсель»: Манданда, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Лопес, 90), Жермен.

Предупреждения: Ландр (14), Альваро Гонсалес (71), Ферхат (75), Пайет (75), Сарр (78), Манданда (90), Паки (90).