«Реал Сосьедад» победил «Вильядолид» и вернулся на третье место в таблице Таким образом, мадридский «Атлетико» потерял место в тройке лучших команд Испании.

Футболисты «Реал Сосьедада» нанесли поражение игрокам «Вильядолида» в домашнем поединке 26-го тура примеры. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил бывший хавбек «МЮ» Аднан Янузай. После этой встречи клуб из Сан-Себастьяна вышел на третье место в таблице, набрав 43 очка. У «Вильядолида» – 29 очков и 15-я позиция. Примера. 26-й тур «Реал Сосьедад» – «Вильядолид» – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – 60 Янузай. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Эдегор (Сангальи, 90), Янузай, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62). «Вальядолид»: Масип, Салису, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Сан-Эметерио (Порро, 75), Оливас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал. Предупреждения: Элустондо (28), Гвардиола (70).