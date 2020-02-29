«Реал Сосьедад» победил «Вильядолид» и вернулся на третье место в таблице - Советский спорт
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29 февраля 2020 01:23ФутболГичунцев Артур

«Реал Сосьедад» победил «Вильядолид» и вернулся на третье место в таблице

Таким образом, мадридский «Атлетико» потерял место в тройке лучших команд Испании.

Футболисты «Реал Сосьедада» нанесли поражение игрокам «Вильядолида» в домашнем поединке 26-го тура примеры.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил бывший хавбек «МЮ» Аднан Янузай.

После этой встречи клуб из Сан-Себастьяна вышел на третье место в таблице, набрав 43 очка. У «Вильядолида» – 29 очков и 15-я позиция.

Примера. 26-й тур

«Реал Сосьедад» – «Вильядолид» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Янузай.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Эдегор (Сангальи, 90), Янузай, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).

«Вальядолид»: Масип, Салису, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Сан-Эметерио (Порро, 75), Оливас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал.

Предупреждения: Элустондо (28), Гвардиола (70).

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