Карпов – о предложении девушки жениться на ней: У меня других дел полно Забавный случай произошел в поединке 20-го тура РПЛ.

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов прокомментировал предложение девушки, посетивший матч с «Оренбургом» (1:1), жениться на ней.

Напомним, девушка, находясь на трибунах, вывесила баннер с предложением к футболисту.

«Как я реагировал? А как – бежать на трибуну? У меня других дел полно, восстановление. Было ли это запланировано? Я ничего не планировал», – цитирует футболиста Rusfootball.info.

В текущем сезоне воспитанник «Зенита» провел 18 матчей и забил 1 гол.