Карпов – о предложении девушки жениться на ней: У меня других дел полно

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов прокомментировал предложение девушки, посетивший матч с «Оренбургом» (1:1), жениться на ней.
Напомним, девушка, находясь на трибунах, вывесила баннер с предложением к футболисту.
«Как я реагировал? А как – бежать на трибуну? У меня других дел полно, восстановление. Было ли это запланировано? Я ничего не планировал», – цитирует футболиста Rusfootball.info.
В текущем сезоне воспитанник «Зенита» провел 18 матчей и забил 1 гол.
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