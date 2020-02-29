Карпов – о предложении девушки жениться на ней: У меня других дел полно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 февраля 2020 02:11ФутболГичунцев Артур

Карпов – о предложении девушки жениться на ней: У меня других дел полно

Забавный случай произошел в поединке 20-го тура РПЛ.

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов прокомментировал предложение девушки, посетивший матч с «Оренбургом» (1:1), жениться на ней.

Напомним, девушка, находясь на трибунах, вывесила баннер с предложением к футболисту.

«Как я реагировал? А как – бежать на трибуну? У меня других дел полно, восстановление. Было ли это запланировано? Я ничего не планировал», – цитирует футболиста Rusfootball.info.

В текущем сезоне воспитанник «Зенита» провел 18 матчей и забил 1 гол.

Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы Гол и две результативные передачи капитана леверкузенцев не оставил сопернику шансов. 27.02.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Лига Европы. 1/8 финала. Все пары «Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЛАСКом , «Интер» – с «Хетафе»
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Еще по теме:
Нина Мозер: Не знаю, нужен ли возрастной ценз, на наших фигуристок стало интересно смотреть Нина Мозер: Последние три года в минспорта был провал Нина Мозер: Не надо искать виноватых и испытывать чувство вины
Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Самые горячие дерби мира. Поножовщина, война баннеров и дерущийся президент В преддверии матча «Динамо» - «Спартак» рассказываем о том, что творится на футбольных дерби по всему свету. 28.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль
Доменико Тедеско: Чтобы побеждать, работали на сборах как звери Накануне матча с «Динамо» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов. 28.02.2020 20:00 Футбол Липкин Антон
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
02:11 Футбол Карпов – о предложении девушки жениться на ней: У меня других дел полно
01:40 Велошоссе Войнова выиграла серебро на ЧМ по велотреку в индивидуальном спринте
01:23 Футбол «Реал Сосьедад» победил «Вильядолид» и вернулся на третье место в таблице
01:07 Футбол «Лестер» проиграл последней команде АПЛ
00:45 Футбол «Марсель» Виллаш-Боаша одолел «Ним» благодаря хет-трику Бенедетто
00:31 Футбол Попович – о матче с «Оренбургом»: Тяжело было. 70 минут играли вдесятером
00:09 Футбол «Рома» объявила о выкупе Манчини и Верету
23:48 Конькобежный спорт Кулижников, Мурашов и Муштаков снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью
23:32 Футбол Лига Европы. 1/8 финала. Все пары
23:07 Олимпиада Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта
22:49 Футбол Артем Ребров: «Спартак» проделал серьезную работу. Надеемся, полоса неудач осталась в прошлом
22:27 Футбол Суарес – о продлении контракта с «Барселоной»: Все в руках клуба
22:13 Футбол Лэмпард назвал «чушью» слухи о желании продать Кепу
21:56 Футбол «Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
21:46 Баскетбол «Химки» обыграли «Асвел» в домашнем матче Евролиги
21:38 Футбол Миодраг Божович: «Крыльям» нужно было забивать второй гол (видео)
21:38 Футбол График Евро-2020 остался неизменным, несмотря на проблемы с коронавирусом
21:21 Футбол Альба вернулся в общую группу «Барселоны» перед дерби с «Реалом»
21:20 Теннис Джокович сыграет с Циципасом в финале турнира ATP в Дубае
21:08 Футбол Гол Холанда в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
ВОЗ назвала риск распространения коронавируса в мире "очень высоким"
Стал известен полный список омских компаний, пострадавших от «Холидея». Сумма выросла
Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Помедленнее, кони: почему Уфа не может избавиться от постоянных пробок?
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика