Ханс-Дитер Флик: Моя команда знает, что от нее требуется Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик - о предстоящем матче 24-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом».

- Против «Челси» мы показали великолепную игру, теперь перед нами стоит следующая тяжелая задача. Кроме того, мы потеряли двух важных игроков. Всей командой мы должны еще больше сплотиться. Моя команда знает, что от нее требуется, - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что встреча пройдет 29 февраля в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.