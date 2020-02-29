У трех игроков «Пьянезе» диагностирован коронавирус Итальянский клуб «Пьянезе», выступающий в третьем по силе дивизиона итальянского футбола, сообщил, что у трех игроков команды диагностирован коронавирус.

«На данный момент заражены четыре участника, три игрока и сотрудник клуба. В настоящее время все игроки, технический персонал и менеджеры, присутствовавшие в поездке на прошлых выходных, находятся в 15-дневном доверительном карантине у себя дома», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.