Сергей Силкин: Если партнеры помогут, то, Комличенко сумеет доставить неприятности «Спартаку»

- Комличенко — хороший нападающий. Но это ведь форвард, а значит, его должны обеспечивать мячами. Если партнеры помогут, то, думаю, Николай сумеет доставить неприятности «Спартаку». Но все-таки хочется сначала увидеть его на поле, ведь многие игроки подают надежды до определённого момента. Тот же Шюррле, например. Придя в «Спартак», он выглядел хорошо, но затем куда-то растворился, - передает слова Силкина RT.
Напомним, что встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 февраля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.
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