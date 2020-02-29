СМИ: Азмун не сыграет с «Локомотивом» Об этом сообщает Sport24.ru.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун не поможет своей команде в матче с «Локомотивом».

Согласно источнику, игрок сборной Ирана пропустит встречу из-за болезни. Ранее сообщалось, что в этом поединке также не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

Напомним, матч 20-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 февраля и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи – 19.00 мск.