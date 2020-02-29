«Динамо» и «Спартак» показали форму на московское дерби (фото) Встреча пройдет на домашней арене бело-голубых и стартует в 16.30 мск.

Московское «Динамо» и «Спартак» представили форму на дерби в 20-м туре РПЛ. Хозяева выйдут на поле в синей экипировке, а гости – в белой.