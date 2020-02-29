Карпов – о матче с «Уралом»: Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой Встреча состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 14:00 мск.

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Урала» в 20-м туре РПЛ.

«Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если выйду на поле, мне все равно, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты.

У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать», – сказал футболист.