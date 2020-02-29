Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в игре с «Уралом» Сергей Овчинников будет временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в игре 20-го тура чемпионата России против «Урала».

Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 14:00 (мск).

Напомним, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в декабре был дисквалифицирован на три игры за нецензурные высказывания в адрес главного арбитра Василия Казарцева после окончания матча 19-го тура между армейцами и «Краснодаром» (1:1).