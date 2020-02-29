ЦСКА – «Урал». Стартовые составы Виктор Васин начнет встречу с первых минут.

Московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

Напомним, встреча состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 14:00 мск.