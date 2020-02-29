Суарес – о трансфере Мартинеса: Давно говорил руководству пригласить молодого форварда Ранее сообщалось, что переход аргентинца обойдется сине-гранатовым в 111 млн евро.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес, получивший травму колена, высказался о возможном переходе нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Этот парень очень талантлив. У него есть техника. Он выступает на высоком уровне. Вообще, я давно говорил руководству, что нам нужен молодой форвард. К моменту моего ухода он адаптируется в команде. К тому же, подобный шаг позволил бы снять нагрузку и создал здоровую конкуренцию», – цитирует Суареса RAC1.

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 30 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.