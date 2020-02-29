Матчи серии А, том числе «Ювентус» – «Интер», перенесли на май из-за коронавируса Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Пять матчей чемпионата Италии перенесли на май 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что игры пройдут в эти выходные, но при пустых трибунах.

Речь идет о следующих встречах: «Ювентус» – «Интер», «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ. В серии А решили провести эти матчи 13 мая.