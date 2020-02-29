«Динамо» – «Спартак». Соболев выйдет с первых минут Встреча пройдет на домашней арене бело-голубых и стартует в 16.30 мск.

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на московское дерби в 20-м туре РПЛ. «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи. Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп. «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Карл, Соболев, Понсе. Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.