«Динамо» – «Спартак». Соболев выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на московское дерби в 20-м туре РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.
Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Карл, Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.