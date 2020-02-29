ЦСКА в компенсированное время вырвал ничью у «Урала» Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Футболисты московского ЦСКА добыли ничью в матче 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

Первый гол был забит на 72-й минуте, а его автором стал нападающий гостей Эрик Бикфалви. Красно-синие ушли от поражения в компенсированное время – отличился защитник Марио Фернандес.

После этой встречи ЦСКА занимает 2-е место в таблице, набрав 35 очков. В активе «Урала» – 25 очков и 6-я позиция.

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет 9 марта. В этот день ей предстоит гостевой поединок с «Ростовом», а «Урал» днем ранее сыграет на выезде против «Сочи».

РПЛ. 20-й тур

ЦСКА – «Урал» – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 72 Бикфалви, 1:1 – 90 Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Васин, Фернандес, Сигурдссон, Обляков (Кучаев, 80), Влашич, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев (Шкурин, 72), Чалов.

«Урал»: Годзюр, Поляков, Вилюш, Кулаков, Золотов, Кухарчик, Димитров (Аугустыняк, 73), Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 79).

Предупреждения: Поляков (14), Бикфалви (53).