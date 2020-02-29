СМИ: В Иране из-за коронавируса скончалась профессиональная футболистка Об этом сообщает издание CGTN.

Иранская футболистка Ильхам Шейхи ушла из жизни в результате коронавируса нового типа, который был обнаружен в ее стране.

Согласно источнику, спортсменка боролась с болезнью на протяжении 10 дней. Ей было 23 года.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом полностью выздоровели 73 человека.