Чалов – о матче с «Уралом»: Очень неоднозначная игра Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов подвел итоги после поединка с «Уралом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Очень неоднозначная игра. Могли и проиграть, и победить. Игру нам надо улучшать во всех компонентах, забыть этот матч и готовиться к следующему.

Наверное, проблема чуть глубже, чем в одной реализации. Много создали моментов, много подходов к воротам. Не хватало последнего паса, удара. Нужно расслабиться и готовиться к «Спартаку». Если бы мы забыли первыми, дальше игра пошла бы легче. Но сослагательного наклонения не бывает.

Есть такое, что с глубоко обороняющимися соперниками нам сложнее. Здесь команды такие, а на сборах те, что действуют атака на атаку. Считаю, мы все равно играли лучше и должны доводить такие встречи до победы», – цитирует игрока Sport24.ru.

После этой встречи ЦСКА занимает 2-е место в таблице, набрав 35 очков. В активе «Урала» – 25 очков и 6-я позиция.

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет 9 марта. В этот день ей предстоит гостевой поединок с «Ростовом», а «Урал» днем ранее сыграет на выезде против «Сочи».