«Барселона» опубликовала заявку на дерби с «Реалом» - Советский спорт
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29 февраля 2020 17:27ФутболГичунцев Артур

«Барселона» опубликовала заявку на дерби с «Реалом»

Встреча состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 23.00 мск.

Сегодня, 29 февраля пресс-служба «Барселоны» объявила заявку команды на матч с «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании.

На игру отправились: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Нету, Лангле, Гризманн, Жорди Альба, Брейтуэйт, де Йонг, Видаль, Юмтити, Хуниор Фирпо, Кольядо, Ансу Фати.

На данный момент сине-гранатовые занимают 1-е место в таблице, набрав 45 очков. «Реал» расположился на второй строчке. В его активе

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