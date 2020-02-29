«Барселона» опубликовала заявку на дерби с «Реалом» Встреча состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 23.00 мск.

Сегодня, 29 февраля пресс-служба «Барселоны» объявила заявку команды на матч с «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании.

На игру отправились: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Нету, Лангле, Гризманн, Жорди Альба, Брейтуэйт, де Йонг, Видаль, Юмтити, Хуниор Фирпо, Кольядо, Ансу Фати.

На данный момент сине-гранатовые занимают 1-е место в таблице, набрав 45 очков. «Реал» расположился на второй строчке. В его активе