«Кристал Пэлас» одолел «Брайтон» в матче АПЛ Таким образом, лондонский клуб прервал серию из трех поражений кряду.

Матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу гостей – 1:0. Автором единственного гола стал Джордан Айю, забивший на 70-й минуте.

После этой встречи команда Роя Ходжсона вышла на 12-е место в таблице. В ее активе 36 очков. «Брайтон» расположился на 15-й строчке. В его активе 28 очков.