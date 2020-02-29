«Кристал Пэлас» одолел «Брайтон» в матче АПЛ

Матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу гостей – 1:0. Автором единственного гола стал Джордан Айю, забивший на 70-й минуте.
После этой встречи команда Роя Ходжсона вышла на 12-е место в таблице. В ее активе 36 очков. «Брайтон» расположился на 15-й строчке. В его активе 28 очков.
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