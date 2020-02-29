«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ Встреча пройдет в Грозном и стартует в 19.30 мск.

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 20-го тура чемпионата России. «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Раванелли, Харин. «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.