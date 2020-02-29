«Спартак» всухую победил московское «Динамо» Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Матч 20-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» завершился в пользу гостей (2:0). В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

В активе Бакаева также голевой пас. Примечательно, что он забил свой гол с передачи новичка команды Александра Соболева.

После этой встречи «Спартак» занимает 9-е место в таблице. В его активе 25 очков. У «Динамо» – 24 очка и 10-я строчка.

Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар», а бело-голубые двумя днями ранее сразятся с «Тамбовом».

РПЛ. 20-й тур

«Динамо» – «Спартак» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 29 Бакаев, 0:2 – 62 Зобнин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Хильемарк (Каборе, 80), Нойштедтер, Шиманьски (Комличенко, 56), Рыков, Игбоун (Филипп, 80), Н»Жи.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Кутепов, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.

Предупреждения: Шуньич (64), Рыков (67).