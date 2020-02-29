«Лацио» обыграл «Болонью» и вышел на первое место в чемпионате Италии

Игра 26-го тура чемпионата Италии «Лацио» – «Болонья» завершилась со счетом 2:0.
На 18-й минуте после передачи Чиро Иммобиле счет открыл Луис Альберто. Три минуты спустя испанец выступил в роли ассистента и помог забить аргентинцу Хоакину Корреа.
Команда Симоне Индзаги одержала четвертую победу кряду. Рекордная в истории римского клуба беспроигрышная серия длится 21 тур (17 побед и 4 ничьи).
«Лацио» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка и опередив «Ювентус».
Напомним, что домашний матч туринского клуба против «Интера», который должен был состояться завтра 1 марта, был перенесен на 13 мая, как и еще четыре встречи 26-го тура. Также в середине мая сыграют «Сассуоло» – «Брешиа», «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа» и «Парма» – СПАЛ. Переносы связаны с распространением коронавируса в Италии.
«Болонья» занимает 10-е место, набрав 34 очка.
7 марта «Лацио» должен сыграть в гостях с «Аталантой». На 8 марта запланирован матч «Болонья» – «Ювентус».
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