«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной» Встреча состоится 1 марта и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной» в 26-м туре испанской Примеры.

Вратари: Куртуа, Ареоля, Тони Фуидиас.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано.

На данный момент сине-гранатовые занимают 1-е место в таблице, набрав 55 очков. «Реал» расположился на второй строчке. В его активе 53 очка.