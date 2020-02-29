Матч «Хоффенхайм» – «Бавария» прервали из-за оскорблений болельщиков мюнхенского клуба Фанатам «Баварии» не угодил владелец «Хоффенхайма» Диттмар Хопп.

Матч 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Бавария» был прерван на 79-й минуте при счете 0:6.

Причина – оскорбительный баннер, который вывесили болельщики мюнхенского клуба в адрес владельца «Хоффенхайма» Диттмара Хоппа. На нем было написано «Хопп – сукин сын». Арбитр встречи Кристиан Дингерт остановил игру и увел команды с поля.

Лидер бундеслиги добился крупного перевеса уже в первые 15 минут. На 2-й минуте счет открыл Серж Гнабри, на 7-й отличился Йозуа Киммих, а затем – 18-летний голландец Джошуа Зиркзее. Далее бразильский форвард Филиппе Коутиньо оформил дубль (33-я и 46-я минуты). На 62-й шестой гол «Баварии» забил Леон Горецка.