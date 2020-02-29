Доменико Тедеско: «Спартаку» повезло, что Комличенко не забил после выхода на замену - Советский спорт
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29 февраля 2020 19:30ФутболГичунцев Артур

Доменико Тедеско: «Спартаку» повезло, что Комличенко не забил после выхода на замену

Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Мы заслужили победу и рады набранным очкам. Думаю, нам немного повезло, что Николай Комличенко не забил после выхода на замену. Такие ситуации недопустимы, если бы он забил, то ситуация бы для нас очень осложнилась. Мы счастливы, что победили», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой встречи «Спартак» занимает 9-е место в таблице. В его активе 25 очков. У «Динамо» – 24 очка и 10-я строчка.

Следующий матч команда Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар», а бело-голубые двумя днями ранее сразятся с «Тамбовом».

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