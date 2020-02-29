Доменико Тедеско: «Спартаку» повезло, что Комличенко не забил после выхода на замену

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
«Мы заслужили победу и рады набранным очкам. Думаю, нам немного повезло, что Николай Комличенко не забил после выхода на замену. Такие ситуации недопустимы, если бы он забил, то ситуация бы для нас очень осложнилась. Мы счастливы, что победили», – цитирует специалиста Sport24.ru.
После этой встречи «Спартак» занимает 9-е место в таблице. В его активе 25 очков. У «Динамо» – 24 очка и 10-я строчка.
Следующий матч команда Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар», а бело-голубые двумя днями ранее сразятся с «Тамбовом».
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей Доменико Тедеско: Чтобы побеждать, работали на сборах как звери Накануне матча с «Динамо» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов. 28.02.2020 20:00 Футбол Липкин Антон Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай