«Хоффенхайм» и «Бавария» доиграли матч, пиная мяч без борьбы, мюнхенцы выиграли с крупным счетом Игру останавливали на 13 минут из-за оскорблений фанатов «Баварии» в адрес владельца «Хоффенхайма».

Матч 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Бавария» завершился со счетом 0:6.

Лидер бундеслиги добился крупного перевеса уже в первые 15 минут. На 2-й минуте счет открыл Серж Гнабри, на 7-й отличился Йозуа Киммих, а затем – 18-летний голландец Джошуа Зиркзее. Далее бразильский форвард Филиппе Коутиньо оформил дубль (33-я и 46-я минуты). На 62-й шестой гол «Баварии» забил Леон Горецка.

На 79-й минуте арбитр встречи Кристиан Дингерт остановил матч и увел обе команды с поля. Причина – баннер, который разместили фанаты «Баварии» с целью оскорбить владельца «Хоффенхайма» Диттмара Хоппа. На баннере было написано «Хопп – сукин сын».

Спустя 13 минут судьи и футболисты вернулись на поле, однако никто не играл всерьез. Встречу возобновили с 77-й минуты, однако игроки обеих команд занимались тем, что не спеша перепасовывались друг с другом, не пытаясь вести борьбу за мяч или бить по воротам.

В 10 последних турах команда Ханса-Дитера Флика одержала 9 побед, один раз сыграв вничью (0:0 дома с «РБ Лейпциг».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 52 очка. «Хоффенхайм» занимает 8-ю строчку с 34 очками.

7 марта «Хоффенхайм» сыграет в гостях с «Шальке». 8 марта «Бавария» примет «Аугсбург»