«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на замену - Советский спорт
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29 февраля 2020 20:19ФутболШарафудинов Виктор

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на замену

Команда Альберта Солера занимает седьмое место в испанской примере.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Бетис» завершился со счетом 2:1.

У хозяев голы забили Кевин Гамейро и Даниэль Парехо на 60-й и 89-й минутах. В компенсированное время отличился форвард севильцев Лорен Морон (90+3).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте, заменив француза Кевина Гамейро, но результативными действиями не отметился.

«Валенсия» прервала 3-матчевую безвыигрышную серию (два поражения и ничья). Команда Альберта Селадеса занимает седьмое место в таблице, набрав 41 очко.

«Бетис» не может выиграть уже 6 туров кряду (три ничьи и три поражения). Клуб из Севильи находится на 13-м месте (30 очков).

6 марта «Валенсия» сыграет в гостях с «Алавесом». «Бетис» 8 марта примет «Реал».

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