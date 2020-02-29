«Ахмат» и «Ростов» разделили очки, Шомуродов забил и догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров РПЛ Команда Валерия Карпина отстает от «Зенита» на 11 очков.

Матч 20-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Ростов» завершился вничью 1:1.

На 45-й минуте форвард гостей Эльдор Шомуродов забил свой 11-й гол в нынешнем сезоне, однако на 49-й полузащитник грозненцев Одисе Роши сравнял счет, реализовал пенальти.

Шомуродов теперь делит первое место в списке бомбардиров вместе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Ростов» находится в группе из четырех команд, которые набрали по 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». При этом зелено-черные свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы».

«Ахмат» находится на 12-й строчке, набрав 20 очков.

8 марта «Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом». 9 марта «Ростов» примет ЦСКА.