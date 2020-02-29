Юрий Семин: Никаких оскорблений и грубых высказываний не было - Советский спорт
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29 февраля 2020 21:49ФутболШарафудинов Виктор

Юрий Семин: Никаких оскорблений и грубых высказываний не было

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом».

В 20-м туре чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин уже на 25-й минуте получил второе предупреждение от главного арбитра Евгения Турбина и был удален на трибуну.

О том, что произошло Семин рассказал в послематчевом интервью для телеканала «Матч Премьер»:

«Я судье сказал и показал, что этот игрок «Зенита» третий раз делает нарушение, и за третий фол он, наверное, должен был желтую карточку получить… Я никого не оскорблял… Никаких грубых высказываний не было. Перед этим то же самое – недовольство и выход, наверное, из зоны, из которой не имею права выходить. Я был недоволен тем, что чистый отбор Хеведеса наказывается желтой карточкой.

Повлияло ли мое отсутствие на игру команды? Можно сказать, что не повлияло. Можно сказать, что могло повлиять. Сложно сказать».

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 46 очков. У «Ростова», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» по 35 очков. По дополнительным показателям команда Семина уступает соперникам, а потому находится на пятом месте. При этом краснодарцы свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы».

8 марта «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом».

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