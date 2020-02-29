«Кельн» разгромил «Шальке»

В 24-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 3:0.
На 9-й минуте счет открыл Себастьян Борнаув, на 39-й отличился Джон Кордоба, а на 75-й голкппер гостей Александр Нюбль стал автором автогола, выронив мяч за линию ворот после того, как парировал удар Флориана Кайнца.
«Шальке» занимает шестое место в бундеслиге, оставшись с 36 очками. Безвыигрышная серия команды из Гельзенкирхена длится 6 туров (три ничьи и три поражения).
«Кельн» поднялся на 10-е место, набрав 29 очков. В прошлом туре «козлы» с результатом 5:0 разгромили в Берлине «Герту».
6 марта «Кельн» сыграет в гостях с «Падерборном». 7 марта «Шальке» примет «Хоффенхайм».
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