«Кельн» разгромил «Шальке» - Советский спорт
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29 февраля 2020 22:38ФутболШарафудинов Виктор

«Кельн» разгромил «Шальке»

Безвыигрышная серия клуба из Гельзенкирхена длится 6 матчей.

В 24-м туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле обыграл «Шальке» со счетом 3:0.

На 9-й минуте счет открыл Себастьян Борнаув, на 39-й отличился Джон Кордоба, а на 75-й голкппер гостей Александр Нюбль стал автором автогола, выронив мяч за линию ворот после того, как парировал удар Флориана Кайнца.

«Шальке» занимает шестое место в бундеслиге, оставшись с 36 очками. Безвыигрышная серия команды из Гельзенкирхена длится 6 туров (три ничьи и три поражения).

«Кельн» поднялся на 10-е место, набрав 29 очков. В прошлом туре «козлы» с результатом 5:0 разгромили в Берлине «Герту».

6 марта «Кельн» сыграет в гостях с «Падерборном». 7 марта «Шальке» примет «Хоффенхайм».

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