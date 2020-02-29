Валерий Карпин: Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС запретил говорить о судьях - Советский спорт
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29 февраля 2020 23:03ФутболШарафудинов Виктор

Валерий Карпин: Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС запретил говорить о судьях

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью с «Ахматом».

В 20-м туре чемпионата России «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. Грозненская команда отыгралась при помощи пенальти, который на 49-й минуте реализовал Одисе Роши. На 64-й арбитр Сергей Лапочкин при помощи VAR аннулировал красную карточку, которую изначально показал защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать действия судей.

«В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно, – цитирует Карпина официальный сайт ФК «Ростов». – С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли. Игрой доволен. Результатом, естественно, нет.

Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС нам запретил говорить про судей».

«Ростов» находится в группе из четырех команд, которые набрали по 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». При этом зелено-черные свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы». У лидера чемпионата «Зенита» – 46 очков.

9 марта «Ростов» примет ЦСКА.

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