«Монако» не смог обыграть «Реймс» Головин отыграл весь матч.

Игра 27-го тура чемпионата Франции «Монако» – «Реймс» завершилась вничью 1:1.

Монегаски выиграли первый тайм, поскольку Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти на 31-й минуте, забив свой 17-й гол в нынешнем чемпионате (заработал 11-метровый Кейта Бальде). Однако на 58-й гости отыгрался стараниями Ассана Камара.

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл до самого конца.

«Монако» набрал 40 очков, но опустился на шестое место, поскольку в параллельном матче «Монпелье» со счетом 3:0 разгромил «Страсбур». У провансальцев столько же очков, однако они опережают монегасков по дополнительным показателям.

«Реймс» занимает седьмое место, имея 38 очков.

7 марта «Монако» сыграет в гостях с «Ниццой», а «Реймс» примет «Брест».