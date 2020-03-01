Зинедин Зидан: Даже если «Реал» проиграет «Барселоне», мы останемся в чемпионской гонке Главный тренер Королевского клуба считает, что «Эль-Класико» не окажет решающего влияния на исход чемпионата.

На пресс-конференции накануне домашнего матча «Реала» против «Барселоны» в рамках чемпионата Испании Зинедин Зидан отметил, что принципиальное значение имеет не только «Эль-Класико», но и все остальные матчи. Даже если каталонцы выиграют на «Сантьяго Бернабеу» и увеличат свой отрыв до пяти очков, Королевский клуб все равно останется претендентом на титул.

«Все наши игры важны, – цитирует Зидана AS. – В матче с «Барселоной» на кону три очка, но это особенный поединок, мы сделаем все возможное, чтобы его выиграть. Но впереди нас ожидают и другие матчи. У нас есть еще 12 игр, «Реал» останется в чемпионской гонке, даже если проиграет.

Действительно, у нас сейчас не лучшие результаты, но такое бывает. Мы знаем, что способны изменить ситуацию к лучшему. Команда достаточно хороша, болельщики в нас верят и поддерживают».

Команда Зидана не одержала ни одной победы в трех последних матчах. В чемпионате «Реал» сыграл дома вничью с «Сельтой» (2:2 дома), проиграл «Леванте» (0:1 в гостях), а 26 февраля уступил на своем поле «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

После 25 туров «Барселона» опережает «Реал» на 2 очка в турнирной таблице.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня 1 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.