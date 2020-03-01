«Наполи» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем сезоне одержал три победы подряд Команда Дженнаро Гаттузо занимает шестое место в серии А.

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Торино» завершился со счетом 2:1.

На 19-й минуте Костас Манолас забил головой после навеса Лоренцо Инсинье со штрафного, а на 82-й после Джованни Ди Лоренцо перебросил мяч за спину вратарю гостей Сальваторе Сиригу, воспользовавшись передачей Дриса Мертенса.

В концовке полузащитник туринцев Симоне Эдера отыграл один мяч (90+1), однако «гранатовые» не смогли спастись от поражения.

«Наполи» впервые одержал три победы подряд в нынешнем сезоне. Команда Дженнаро Гаттузо занимает шестое место в таблице, набрав 36 очков.

«Торино» потерпел шестое поражение кряду и опустился на 15-е место, оставшись с 27 очками.

На 7 марта запланирован матч «Торино» – «Удинезе», а на 8-е число – встреча «Верона» – «Наполи».