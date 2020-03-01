«Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду» Команда из Виго занимает 17-е место в турнирной таблице испанской примеры.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» – «Сельта» завершился вничью 0:0.

Российский нападающий галисийцев Федор Смолов вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте, уступив место на поле Санти Мине. В статистике Федора один удар в створ, 11 точных передач и 3 неточные.

«Сельта» впервые в нынешнем сезоне прошла без поражений четыре матча подряд, одержав две победы и две ничьи. В турнирной таблице команда из Виго занимает 17-е место, набрав 25 очков.

«Гранада» находится на девятом месте, имея 37 очков.

7 марта «Сельта» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Гранада» 8 марта встретится в гостях с «Леванте».