«Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» – «Сельта» завершился вничью 0:0.
Российский нападающий галисийцев Федор Смолов вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте, уступив место на поле Санти Мине. В статистике Федора один удар в створ, 11 точных передач и 3 неточные.
«Сельта» впервые в нынешнем сезоне прошла без поражений четыре матча подряд, одержав две победы и две ничьи. В турнирной таблице команда из Виго занимает 17-е место, набрав 25 очков.
«Гранада» находится на девятом месте, имея 37 очков.
7 марта «Сельта» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Гранада» 8 марта встретится в гостях с «Леванте».
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