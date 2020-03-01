Президент «Баварии» Румменигге: Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом - Советский спорт
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01 марта 2020 01:18ФутболШарафудинов Виктор

Президент «Баварии» Румменигге: Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом

Болельщики мюнхенского клуба вывесили плакаты с оскорблениями владельца «Хоффенхайма», из-за чего игру прервали на 13 минут.

Матч 24-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Бавария» обернулся скандалом. Мюнхенцы выиграли встречу со счетом 6:0, однако игра была под угрозой.

После того, как фанаты гостей вывесили оскорбительные плакаты в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, арбитр главный Кристиан Дингерт дважды останавливал игру и в конце концов увел команды с поля на 79-й минуте. После 13-минутной паузы соперники доиграли матч, однако реальной борьбы уже не было. Футболисты без спешки пасовали мяч друг другу, не вступая в борьбу и не нанося ударов по воротам.

Свое мнение по поводу скандала высказал президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге:

«Мне очень стыдно за этих дебоширов, – цитирует Румменигге официальный сайт мюнхенского клуба. – Настал момент, когда весь немецкий футбол должен предпринять совместные шаги против этих дебоширов. Это уродливое лицо футбола. Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом, который является настоящим человеком чести и который сделал многое для того, чтобы спорт в этом регионе получил хорошее лицо. Я извинился перед ним.

То, что сегодня произошло на нашей трибуне, не может быть прощено. Люди увидели уродливое лицо «Баварии» в матче, в котором наша команда показывала классную игру. Этой выходке не может быть никакого прощения. Инцидент был заснят на камеру, ответственные лица будут наказаны со всей строгостью, поскольку они дискредитировали «Баварию» самым ужасным образом. В конце концов эти люди поплатятся за содеянное. Я считаю, что футболисты на последних минутах матча четко продемонстрировали свое отношение к этому инциденту. Эту идею футболисты согласовали с судьей матча. В таких случаях существует процедура Немецкого футбольного союза, которую я считаю очень правильной. Людям, сделавшим сегодня это, нет места на стадионе, никогда впредь».

На скандальных баннерах было написано: «Хопп – сукин сын» и «Хопп – сын шлюхи».

Немецкий миллиардер Хопп оказывает финансовую помощь «Хоффенхайму» с начала 2000-х. Благодаря его инвестициям клуб поднялся с самых низов немецкой футбольный системы и в 2008 году вышел в бундеслигу. Хопп вложил 100 миллионов евро в строительство современного 30-тысячного стадиона в Зинсхайме, на котором играет команда, а с 2015 году в его собственности находятся 96% акций «Хоффенхайма».

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