Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса - Советский спорт
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01 марта 2020 02:00ФутболШарафудинов Виктор

Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса

Во Франции количество зараженных уже превысило 100 человек.

Французский Canal+ сообщат, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд) может пройти при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса на территории Франции.

В футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» уже запретили игрокам пожимать руки соперникам и давать интервью в микст-зонах, чтобы уменьшить риск заражения.

29 февраля «ПСЖ» принял «Дижон» в рамках 27-го тура чемпионата Франции (4:0). На игре присутствовали 47 542 зрителя.

Парижане примут дортмундскую «Боруссию» в среду 11 марта. В первом матче, который состоялся 18 февраля в Дортмунде, немецкий клуб одержал победу со счетом 2:1.

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