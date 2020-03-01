Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса Во Франции количество зараженных уже превысило 100 человек.

Французский Canal+ сообщат, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд) может пройти при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса на территории Франции.

В футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» уже запретили игрокам пожимать руки соперникам и давать интервью в микст-зонах, чтобы уменьшить риск заражения.

29 февраля «ПСЖ» принял «Дижон» в рамках 27-го тура чемпионата Франции (4:0). На игре присутствовали 47 542 зрителя.

Парижане примут дортмундскую «Боруссию» в среду 11 марта. В первом матче, который состоялся 18 февраля в Дортмунде, немецкий клуб одержал победу со счетом 2:1.