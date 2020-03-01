Дженнаро Гаттузо: «Наполи» рисковал вылететь из серии А - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 09:06ФутболКорегин Владислав

Дженнаро Гаттузо: «Наполи» рисковал вылететь из серии А

Тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура против «Торино» (2:1).

– Нас ожидает еще длинный путь в этом сезоне. Нужно быть профессионалами, уважать нашу работу, до последнего дня оставаться командой. Я знал, что «Наполи» рисковал вылететь из серии А – думаю, даже мои футболисты не понимали, насколько сильно мы рисковали. Когда я сказал, что нужно набрать 40 очков, чтобы обезопасить себя от вылета, я имел в виду именно это. Мы тренировались очень плохо, было много напряжения. Думаю, важно, что теперь мы все упорно трудимся и уважаем друг друга. Посмотрим, чего мы сможем добиться, – цитирует Гаттузо Football Italia.

Отметим, что «Наполи» впервые одержал три победы подряд в нынешнем сезоне. Неаполитанцы занимают шестое место в таблице, набрав 36 очков.

Ближайший матч команды состоится 5 марта в рамках ответной встречи Кубка Италии с «Интером». Первая игра завершилась гостевой победой «Наполи» со счетом 1:0.

Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Магомед Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных поединках турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Анкалаев победил на UFC Fight Night 169, нокаутировав Куцелабу на 38-й секунде Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео) Емельяненко – Исмаилову: Не очкуй, лысый, я буду вырубать тебя аккуратно
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр После матча «Динамо» - «Спартак», в котором гости победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Николай Комличенко. 29.02.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:00 Футбол Беппе Маротта: Есть риск не доиграть нынешний сезон в Италии
09:40 Бокс Гарсия победил Варгаса и завоевал бриллиантовый пояс WBC
09:28 Футбол Трой Дини: Победа над «Ливерпулем» не будет ничего значить, если мы вылетим в чемпионшип
09:15 Футбол Фрэнк Лэмпард: Закончить сезон в топ-4 будет невероятным достижением для «Челси»
09:06 Футбол Дженнаро Гаттузо: «Наполи» рисковал вылететь из серии А
08:55 Лыжный спорт Наталья Непряева: Отставание от второго места в общем зачете отыграть нереально
08:30 Теннис Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько, завоевав 85-й трофей в карьере
08:19 Футбол Александр Бубнов: Зобнину по силам забивать значительно чаще
08:04 Футбол Тренер «Шахтера» Каштру: «Вольфсбург» – команда высокого уровня
07:49 Футбол Роберт Морено: Я никогда не говорил, что цель «Монако» – попадание в еврокубки
07:15 Хоккей Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» в игре с «Сент-Луисом» (видео)
06:57 Хоккей Дубль Анисимова помог «Оттаве» одержать победу над «Детройтом» (видео)
06:46 Хоккей «Флорида» уступила дома «Чикаго», на счету Бобровского 27 сэйвов (видео)
06:34 Хоккей Результативная передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» победить «Лос-Анджелес» (видео)
06:23 Хоккей «Тампа» одолела «Калгари», Кучеров и Сергачев на двоих набрали четыре очка (видео)
06:00 ММА Анкалаев победил на UFC Fight Night 169, нокаутировав Куцелабу на 38-й секунде
02:00 Футбол Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса
01:40 Футбол Игорь Шалимов: Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча
01:32 Футбол Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору
01:18 Футбол Президент «Баварии» Румменигге: Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом
«Это показуха»: в Волгограде назревает скандал из-за некачественной реставрации парка
Неделя в Удмуртии: «Кислорода» стало меньше, арест экоактивистов и большие гастроли
Администрация судится с подрядчиком, отвечающим за переход на пл. Лядова
«Найти человека не проблема, но…». С какими кадрами сталкиваются работодатели Тагила
Стало известно имя автора порно-масленицы в Приморье
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика