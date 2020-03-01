Дженнаро Гаттузо: «Наполи» рисковал вылететь из серии А Тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура против «Торино» (2:1).

– Нас ожидает еще длинный путь в этом сезоне. Нужно быть профессионалами, уважать нашу работу, до последнего дня оставаться командой. Я знал, что «Наполи» рисковал вылететь из серии А – думаю, даже мои футболисты не понимали, насколько сильно мы рисковали. Когда я сказал, что нужно набрать 40 очков, чтобы обезопасить себя от вылета, я имел в виду именно это. Мы тренировались очень плохо, было много напряжения. Думаю, важно, что теперь мы все упорно трудимся и уважаем друг друга. Посмотрим, чего мы сможем добиться, – цитирует Гаттузо Football Italia.

Отметим, что «Наполи» впервые одержал три победы подряд в нынешнем сезоне. Неаполитанцы занимают шестое место в таблице, набрав 36 очков.

Ближайший матч команды состоится 5 марта в рамках ответной встречи Кубка Италии с «Интером». Первая игра завершилась гостевой победой «Наполи» со счетом 1:0.