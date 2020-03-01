Фрэнк Лэмпард: Закончить сезон в топ-4 будет невероятным достижением для «Челси» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился итогами матча 28-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2).

– Мы ожидали тяжелый бой, и «Борнмут» нам его дал. Но «Челси» обязан был выигрывать, у нас было много владения мячом и много моментов. Исходя из того, какие были предпосылки перед стартом сезона, мы должны быть довольны, что идем на четвертом месте. Но сейчас это ничего не значит. Если получится закончить сезон в топ-4, это будет невероятным достижением. Но для этого нужно еще очень много поработать, – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что вчерашний матч завершился со счетом 2:2. Лондонцы забили на 33-й минуте стараниями Маркоса Алонсо, однако по ходу второго тайма «Борнмут» вышел вперед. На 54-й отличился Джефферсон Лерма, а на 57-й – Джошуа Кинг. От поражения «Челси» спас второй гол Алонсо, который испанец забил на 85-й минуте.

Команда Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

8 марта «Челси» сыграет дома против «Эвертона».