Фрэнк Лэмпард: Закончить сезон в топ-4 будет невероятным достижением для «Челси»

– Мы ожидали тяжелый бой, и «Борнмут» нам его дал. Но «Челси» обязан был выигрывать, у нас было много владения мячом и много моментов. Исходя из того, какие были предпосылки перед стартом сезона, мы должны быть довольны, что идем на четвертом месте. Но сейчас это ничего не значит. Если получится закончить сезон в топ-4, это будет невероятным достижением. Но для этого нужно еще очень много поработать, – цитирует Лэмпарда BBC.
Напомним, что вчерашний матч завершился со счетом 2:2. Лондонцы забили на 33-й минуте стараниями Маркоса Алонсо, однако по ходу второго тайма «Борнмут» вышел вперед. На 54-й отличился Джефферсон Лерма, а на 57-й – Джошуа Кинг. От поражения «Челси» спас второй гол Алонсо, который испанец забил на 85-й минуте.
Команда Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
8 марта «Челси» сыграет дома против «Эвертона».
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