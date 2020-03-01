Станислав Магкеев: Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас

– Считаю, такой результат – это потеря двух очков для нас. Мы знали, что игра многое решает, выкладывались на 100 процентов, но, к сожалению, не добились нужного результата. Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас. Мы долгое время готовились к сопернику, тщательно разбирали его сильные и слабые стороны, подробно изучили их, поэтому были готовы к тяжелому противостоянию.
Что касается награды лучшему игроку матча, то всегда приятно получать индивидуальные призы, но команда не выиграла, а значит, не могу быть полностью удовлетворен, – цитирует Магкеева Sport24.ru.
Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.
Подопечные Юрия Семина находятся на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.
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