Рауль Хименес: Попадание в Лигу чемпионов – наша большая мечта

– Горжусь командой и тем, что мы делаем. Мы можем добиться попадания в Лигу чемпионов. Клуб совершил большой шаг, 18 месяцев назад мы были в чемпионшипе, а сейчас мы боремся за Лигу чемпионов. Мы можем гордиться собой, так как боремся за достижение этих целей. Нас может ожидать неудача, но мы понимаем, что можем этого добиться. Это наша большая мечта. Думаю, мы заслуживаем этого, потому что мы тяжело работаем и играем очень хорошо, – цитирует Хименеса Sky Sports.
Отметим, что 28-летний мексиканец выступает в команде с лета 2018 года. За это время он забил 38 голов и отдал 18 результативных передач в 85 матчах. В текущем сезоне на его счету 21 забитый мяч и десять ассистов в 41 игре. Его клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От зоны Лиги чемпионов «волков» отделяют шесть очков.
В рамках 28-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» сыграет в гостях против «Тоттенхэма». Начало – в 17:00 по московскому времени.
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